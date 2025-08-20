Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Santa Bárbara do Pará

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta terça-feira (19), um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia de Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, na zona rural de Santa Bárbara do Pará.

De acordo com a polícia, o mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Benevides. O crime ocorreu em 2014, no município de Benevides, e resultou na condenação do acusado com cumprimento da pena em regime fechado.

Após diligências, os policiais localizaram o condenado na comunidade de São Joaquim, área rural de Santa Bárbara, onde foi efetuada a prisão.