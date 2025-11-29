Incêndio atinge escola em Icoaraci

Um incêndio foi registrado na Escola Estadual Avertano Rocha, em Icoaraci, distrito de Belém, na noite de sexta-feira (28/11). Até o momento, as circunstâncias do sinistro, que ocorreu por volta das 21h, são desconhecidas. Não houve feridos.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Pelas imagens é possível ver a intensidade do fogo, que chegou a atingir o teto da unidade educacional.

A direção da escola publicou uma nota no Instagram com relação ao episódio e informou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá normalmente no domingo (30/11), conforme o calendário oficial.

“Em relação ao incidente ocorrido, informamos que as salas atingidas pelo incêndio foram devidamente isoladas pelo Corpo de Bombeiros. As demais dependências da escola foram vistoriadas e liberadas com total segurança para a realização das provas”, informou.

“Garantimos que todos os procedimentos necessários foram adotados para assegurar um ambiente adequado para os participantes. Contamos com a presença de todos os inscritos e desejamos sucesso na prova”, concluiu.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Em nota, a Seduc disse que o "princípio de incêndio ocorrido na Escola Estadual Avertano Rocha foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar". A área afetada foi isolada e aguarda a perícia do Corpo de Bombeiros, que irá identificar as causas do incidente.