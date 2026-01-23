Polícia Civil investiga roubo de retroescavadeira em obra da Avenida Liberdade, em Belém

A Polícia Civil informou na quinta-feira (22) que investiga o roubo de uma retroescavadeira ocorrido durante a execução das obras da Avenida Liberdade, na região do Curió-Utinga, em Belém. Durante a ação criminosa, funcionários que atuavam na obra foram feitos reféns por um grupo armado. Não há detalhes sobre quando exatamente o caso ocorreu.

Segundo informações da Polícia Civil, um boletim de ocorrência por roubo majorado foi registrado na Seccional da Sacramenta. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia do Marco, que apura as circunstâncias do crime e busca identificar os envolvidos.

De acordo com relatos das vítimas à Polícia Militar, cerca de sete criminosos participaram da ação. Quatro deles teriam chegado em um carro, enquanto outros dois estavam em uma motocicleta e um em outra moto. Ao todo, quatro trabalhadores foram rendidos e mantidos sob ameaça enquanto os suspeitos levavam a retroescavadeira utilizada na obra.

Ainda conforme os depoimentos das vítimas, os criminosos estavam encapuzados. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as características dos suspeitos nem dos veículos usados na fuga.

Horas após o crime, a retroescavadeira foi localizada abandonada em uma área de mata na rua Osvaldo Cruz, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop) e aguarda retorno.