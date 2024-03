Polícia Civil investiga dois homicídios em menos de 24 horas em Ourilândia do Norte

Dois homens foram mortos em locais e horas diferentes do município de Ourilândia do Norte durante o fim de semana. Após os crimes, que foram registrados com menos de 24 horas de diferença, a Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os envolvidos. Segundo testemunhas, as mortes podem estar relacionadas com facções criminosas, informação que não foi confirmada oficialmente pela PC.

O primeiro homicídio foi de Jonyson Veloso dos Santos, vulgo “Nego Tchola”, de 31 anos. Ele foi alvejado a tiros e morreu na noite de sexta-feira (22), na rua Roraima, setor Aeroporto. A vítima, natural de Floriano (PI), foi alvejada com ao menos seis tiros por homens que chegaram em uma motocicleta. Nenhuma testemunha soube identificar os autores do crime ou o veículo usado.

A segunda morte foi de Carlos de Oliveira Silva. O crime ocorreu na manhã de sábado (23), na rua 29, setor Bela Vista. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública e morreu jogado em uma calçada. No local, populares relataram que a vítima seria usuária de drogas, mas ninguém quis falar com as autoridades policiais para repassar mais detalhes sobre o crime ou sobre os autores.

Até o momento, as motivações para os crimes seguem um mistério. Moradores relataram que as vítimas teriam ligação com uma facção criminosa, mas nada foi oficialmente confirmado e somente as investigações policiais poderão comprovar as alegações.

Em nota, a Polícia Civil informou que os crimes são investigados e que equipes da delegacia de Ourilândia do Norte trabalham para identificar e localizar os envolvidos nos homicídios.