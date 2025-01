Polícia Civil investiga assassinato de casal que andava de bicicleta no Guamá

PONTE JK

Ponte JK: Ibama afirma que não teve morte de animais aquáticos após vazamento de ácido sulfúrico

Dois caminhões-tanques transportavam ácido sulfúrico no momento em que a ponte Juscelino Kubitschek desabou no fim do ano passado. Apenas em um desses automóveis foi constatado o vazamento do composto no Rio Tocantins