No interior do Pará, homem é assassinado com vários tiros enquanto dormia

Edmilson Lopes da Silva, de 50 anos, foi morto a tiros na madrugada de terça-feira (7/1), na zona rural do município de Pacajá, no sudoeste do Pará. Ele morava em um galpão localizado na Vicinal Portel, que fica a aproximadamente 1 quilômetro do município. O atirador invadiu o local enquanto a vítima dormia e cometeu o crime.

Segundo o Correio de Carajás, o autor do homicídio atirou 12 vezes contra Edmilson antes de fugir. A Polícia Militar foi acionada ao caso pelo proprietário do imóvel e que também era patrão da vítima. A Polícia Civil chegou na cena do crime logo depois e começou a investigação para elucidar as circunstâncias da morte de Edmilson.

Além disso, a Polícia Científica também esteve presente e realizou a remoção do corpo e perícia de local de crime, onde foram encontrados 12 estojos deflagrados, de munição não revelada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.