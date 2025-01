Casal em bicicleta é executado próximo à praça Benedito Monteiro no Guamá

Um casal foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (08), na rua Barão de Igarapé-Miri, próximo à movimentada praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá, em Belém.

Testemunhas relataram que as vítimas - identificas como Mayck Araújo de Souza, de 29 anos, e Winndy Keth da Silva Simões, 40 - estavam próximas da praça por volta das 22h30, quando dois homens em uma motocicleta as abordaram e dispararam pelo menos sete vezes, resultando na morte imediata do casal.

VEJA MAIS



Os familiares de Mayck informaram que ele tem passagens pela polícia por envolvimento com o mundo do crime e que havia sofrido um atentado há pouco tempo, tendo conseguido escapar.

"Acreditamos que ele foi executado por acerto de contas, enquanto ela, que não tem passagens criminais, pode ter sido morta pelo fato de estar acompanhada do mesmo", informou o comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento no local.

A Polícia Militar informou que uma viatura que estava nas proximidades perseguiu os criminosos, que atiraram contra a viatura e conseguiram fugir. Nenhum agente ficou ferido durante a perseguição.

O incidente atraiu a atenção de muitos moradores. No mesmo local, em novembro do ano passado, outro crime bárbaro chocou a todos, quando um assaltante matou um jovem trabalhador em frente a sua mãe, na praça Benedito Monteiro.

A PM continua as buscas pelos suspeitos. As motivações do crime ainda não foram divulgadas.