Homem é executado com tiros na cabeça após cair em emboscada em Marituba

Um homem foi executado com tiros na cabeça na noite desta desta sexta-feira (3), na rua Curuá-Una, em Marituba, na Grande Belém. A vítima, identificado como Giovani da Silva Barata, de 26 anos, morava numa rua próxima e não há informações sobre o que ele estaria fazendo no local. Próximo ao corpo foi encontrado uma embalagem plástica com uma espécie de pó branco no interior.

Segundo relatos de testemunhas à reportagem do Amazônia no local, o crime foi cometido por dois homens ainda não identificados, que estavam à espera de Giovani no local. A vítima chegou numa motocicleta, foi rendida e levou pelo menos dois tiros na região craniana, morrendo na hora. Os assassinos fugiram a pés até o final da rua, e em seguida entraram num veículo e seguiram em rumo desconhecido.

O corpo caído no asfalto atraiu inúmeros curiosos, que relataram ter ouvido os estampidos dos disparos feitos pelos atiradores. Uma moradora da mesma rua onde Giovani morava contou, sob a condição de anonimato, que muitos diziam que a vítima traficava entorpecentes, o que pode ter sido a origem do crime, no entanto, apenas as investigações podem definir algo.

A padrasto de Giovani, que conversou com a reportagem e também preferiu não se identificar, disse desconhecer motivos para a morte do enteado e que ele teria ido encontrar alguém na rua Curuá-Una. “Armaram uma casinha pra ele”, contou, dizendo que Giovani era “amigado” e tinha três filhos, sendo um adotivo.

O padrasto de Giovani informou que ele trabalhava atualmente como vigilante em uma escola e que também teve um depósito de bebidas que fechou no ano passado. Ele também declarou que ninguém sabe o que ele teria ido fazer no local em que foi assassinado.

A Polícia Militar foi acionada por uma moradora da área e esteve no local isolando a cena até a chegada da equipe da perícia criminal.