Polícia Civil e Exército apreendem mais de 530 explosivos em Parauapebas

A Polícia Civil, com ajuda do Exército Brasileiro, apreendeu mais de 532 explosivos na quinta-feira (7/11), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Um homem foi preso em flagrante após o confisco dos encartuchados, que estavam sendo mantidos irregularmente e sem a devida autorização do órgão competente.

A ação foi iniciada, após informações obtidas pelas forças de segurança, mencionando que uma empresa, localizada no Parque dos Carajás, estaria atuando de forma irregular, mantendo uma grande quantidade de explosivos sem a autorização necessária.

Diante das informações, as equipes da Polícia Civil e do Exército deslocaram até o endereço indicado e efetuaram a análise criteriosa, onde se constatou total irregularidade tanto da documentação apresentada quanto do local de armazenamento das mercadorias.

Durante as buscas minuciosas na área, os agentes identificaram o responsável pelo setor onde o material estava guardado. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas necessárias.