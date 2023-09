Polícia Militar apreende 142 bananas de dinamite em Canaã dos Carajás

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar apreendeu 142 cartuchos de emulsão encartuchada, conhecido como "banana de dinamite", dentro de um veículo particular no município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. A ação policial ocorreu na noite de sexta-feira (8). Um homem foi preso.

Os policiais militares faziam patrulhamento preventivo na rodovia PA-160 para coibir crimes como os da modalidade "vapor" (roubo a bancos de cidades do interior), quando deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete que passava no referido trecho.

Durante as buscas no veículo, foram encontradas 142 bananas de dinamite, pesando cerca de 66 quilos. Os artefatos explosivos e o condutor do carro foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás para a realização dos procedimentos legais.