Jovem é presa com drogas escondidas nas partes íntimas, em Santarém

Uma mulher, identificada como Daiana da Silva Barbosa, de 21 anos, foi presa pela Polícia Militar após ser acusada de comercializar entorpecentes, na área do Mercadão 2000, na avenida Tapajós, em Santarém, oeste do Pará. Conforme a guarnição, a acusada estaria com 21 trouxinhas de crack escondidas nas partes íntimas. Uma policial feminina descobriu o ‘esconderijo’ após realizar uma revista em Daiana.

Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu após um acionamento do 3º BPM para verificação de um caso de tráfico de drogas. Quando a viatura chegou ao local, encontraram Daiana. Na primeira revista pessoal, os agentes encontraram na cintura da acusada três trouxinhas contendo crack. No entanto, devido a equipe ser composta somente por homens, uma policial feminina foi acionada para ir até o local fazer uma busca minuciosa.

Foi então que a agente encontrou nas partes íntimas da acusada mais 21 trouxinhas de crack. Quando foi indagada pelos PMs se ainda tinha mais drogas, a Daiana revelou que na casa onde mora, no bairro Santo André, havia mais entorpecentes. A guarnição se deslocou até a casa de Daiana e a levaram junto. No local, dentro da cabeceira da cama de ferro, havia uma trouxa maior com várias porções do mesmo material.

Daiana confessou que no momento que foi abordada estaria indo vender os entorpecentes. Foi dada voz de prisão a acusada e ela foi conduzida a 16ª Seccional Urbana de Santarém para os procedimentos cabíveis.