​‘Capetinha’ é preso por tráfico de drogas em Santarém

Acácio Pereira de Freitas, conhecido como “Capetinha”, foi preso na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Jutaí, em Santarém, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante uma ronda da Polícia Militar pela rua Santa Isabel, onde o suspeito estava bebendo na companhia de outros homens.

Segundo a polícia, durante a abordagem no local e revista pessoal foi encontrada uma peteca de entorpecente análogo ao crack dentro de uma carteira de cigarro. Em buscas mais detalhadas no estabelecimento os policiais encontraram um frasco branco com mais 19 petecas de crack, totalizando 20 invólucros pesando 15 gramas.

Ainda no momento da abordagem, um homem identificado como Darlisson da Silva Souza, que também estava no local, foi conduzido como testemunha da ação. Ambos foram apresentados na delegacia de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis.

Entenda​

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação pertinente. A pena prevista é de 5 a 15 anos de reclusão mais pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa, de acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.