Foragido da justiça por tráfico de drogas é preso no Marajó

Sivanei Corrêa foi preso na última terça-feira (5) após ser capturado por policiais militares, no bairro Jardim Tropical, em Breves, Arquipélago do Marajó. De acordo com os policiais, o acusado possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas, há cerca de cinco meses.

Segundo os policiais que participaram da ação, uma guarnição do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental realizava rondas ostensivas pelo município quando se deparou com o acusado, que estava em frente a residência onde mora. Após verificarem no sistema e constatarem que o homem estava evadido, os policiais se aproximaram do acusado e o abordaram. Os agentes apresentaram o mandado de prisão contra o acusado, que recebeu voz de prisão.

VEJA MAIS

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará, o acusado hávia sido preso em abril acusado de comercializar entorpecentes na região. A PM não informou se o mandado de prisão é referente ao mesmo caso. Silvinei foi conduzido até a Superintendência de Polícia Civil do Estado do Pará (Sudepol), onde permanece à disposição da justiça.

Segundo as autoridades que atuam na área, várias ações estão sendo realizadas para amenizar casos de crimes e outros ilícitos na região. Dessa forma, diversas equipes de policiais civis e militares estão nas ruas realizando trabalhos ostensivos de combate a criminalidade, principalmente em áreas consideradas de risco no município.