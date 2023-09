Polícia apreende dois jovens por infração análoga ao tráfico de drogas em Castanhal

Dois adolescentes foram apreendidos, na última terça-feira (5), em Castanhal, no nordeste paraense, por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e roubo. As apreensões ocorreram no âmbito da “Operação Falcão”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por intermédio da Delegacia do Centro de Castanhal e com o apoio da Delegacia de Nova Timboteua.

O objetivo da polícia era dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara da Comarca de Castanhal, em desfavor de adolescentes nos autos de processos que apuram atos infracionais de roubo, tráfico de drogas e ameaça. Durante a operação, foi dado efetivo cumprimento aos mandados de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, um dos processos, por tráfico de drogas, menciona um jovem atualmente com 20 anos e já indiciado em dois inquéritos policiais por crimes de roubo.

Outro processo, por roubo, menciona um jovem que também tem 20 anos, apreendido em flagrante duas vezes pelo crime. Os dois apreendidos foram apresentados à justiça. As investigações prosseguem no sentido de localizar dois outros infratores.