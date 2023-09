PM prende mulher por tráfico de drogas e tentativa de suborno no Marajó

Tália Nazaré foi presa, na tarde de terça-feira (05), em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. Ela é suspeita de tráfico de drogas e de tentar subornar uma guarnição da Polícia Militar. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil com quase 100 gramas de entorpecentes apreendidos. As informações são do Notícia Marajó.

Os policiais do 82º Pelotão Destacado de Polícia Militar (82º PDPM) chegaram até a suspeita após denúncia anônima informando que ela havia alugado um kit net para operar como ponto de venda de drogas na Rua da Marambaia, no bairro Centro.

A guarnição se dirigiu ao local mencionado. Ao chegar no endereço, os PMs, supostamente, flagraram uma transação suspeita entre Tália e um outro homem, identificado como Maicon. Ele tinha uma marmita em mãos e aparentava tentar trocar por um cigarro de maconha.

Segundo o responsável pelo 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, ao receber voz de prisão, Tália teria oferecido à guarnição a quantia de R$ 5 mil para ser liberada.

Os policiais recusaram a oferta e, em uma segunda tentativa de suborno, filmaram Tália sem que ela percebesse, confirmando suas intenções de negociar com a polícia para evitar a prisão. Por conta disso, a PM deu voz de prisão para ela e fez uma busca pessoal na qual encontraram uma porção de maconha e outras de oxi, que, juntas, pesavam 6 gramas, além de uma balança de precisão e uma pequena quantia em dinheiro.

O material apreendido, incluindo as substâncias ilícitas e o dinheiro que estavam na bolsa, a suspeita e Maicon foram conduzidos para a delegacia.