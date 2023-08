Mulher é presa por torturar o filho de 7 anos em suposta seita no Pará

Uma mulher de 33 anos foi presa, na tarde desta sexta-feira (04), no município de Breu Branco, sudeste do Pará, acusada de torturar o próprio filho, de 7 anos, por diversas vezes. Os nomes e imagens dos envolvidos foram omitidos pelas autoridades policiais para evitar a revitimização da criança.

De acordo com o registro policial, a Polícia Civil do Pará deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da Comarca de Breu Branco, contra a acusada. As torturas contra a criança teriam ocorrido tanto em uma casa na zona rural do Breu Branco quanto numa residência localizada na cidade.

VEJA MAIS

Ainda segundo o registro policial, as seções de tortura consistiam em amarrar as mãos da criança e colocar capuz em sua cabeça, além de cordas no pescoço, como forma de iniciação em uma espécie de seita da qual comungam alguns membros da família. A criança também era agredida fisicamente com a utilização de cintos, cordas, cabos de vassouras, dentre outros, para aderir e cumprir os preceitos comungados pela mãe.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as atrocidades cometidas contra a criança. A polícia pediu para que a população não compartilhe os registros. O momento em que a acusada é conduzida pela polícia para a delegacia também foi registrado por meio de uma gravação, que não será divulgada para que a criança não seja identificada.