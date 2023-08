Mulher é presa em Manaus com mais de 8 kg de maconha escondida em polpas de açaí; vídeo

A Receita Federal apreendeu mais de 8 quilos de maconha do tipo skunk no aeroporto de Manaus (AM), na última segunda-feira (31). O entorpecente foi encontrado com uma jovem de 18 anos. Durante o procedimento de checagem das malas, agentes do órgão identificaram, com auxílio de cães farejadores, o material escondido dentro de polpas congeladas de açaí.

VEJA MAIS

A partir de uma denúncia anônima, a Receita foi informada que um passageiro - uma mulher - embarcaria com a droga na madrugada do dia 31, com destino a São Paulo. Durante a abordagem, os agentes confirmaram se tratar da mesma pessoa denunciada, com as mesmas características e que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Viracopos (SP).

Ao abrir a caixa de isopor que a jovem transportava, a equipe de Vigilância e Repressão (EVR) constatou a presença da maconha do tipo skunk, camuflada nas polpas. Na mesma operação, o órgão também apreendeu 6 kg de maconha na bagagem de outro passageiro, de 19 anos, que tinha como destino a cidade de Goiânia (GO).

*(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)