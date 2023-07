Dupla é presa com mais de 20 kg de maconha prensada dentro de casa de Moju

Tiago Francisco Santos e Santos e Rafael Paes Fagundes foram presos, na noite da última sexta-feira (21), em posse de mais de 20 quilos de maconha prensada, em Moju, município no nordeste do Pará.

A polícia foi informada por pedestres de que dois homens, em uma residência localizada na Rua Mocajuba, no bairro Alto, estariam com uma grande quantidade de entorpecente. Ao ser feita uma investigação preliminar no local, os militares encontraram a dupla com 24 barras e meia de drogas, totalizando 20.115 kg. Cada uma pesando 115 gramas.

No local onde se encontravam os entorpecentes, os militares apreenderam três celulares e uma balança, que provavelmente seria utilizada para pesar a droga. Rafael e Tiago foram apresentados, junto com a maconha e os objetos apreendidos, na Delegacia de Moju.