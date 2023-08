Mulher é presa após esfaquear e matar o companheiro, em Altamira

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa acusada de homicídio após matar o próprio companheiro a facadas, no Bairro Bela Vista, em Altamira. Conforme as informações, os vizinhos acionaram a polícia militar que chegou ao local do crime, a casa do casal, a tempo de prender a mulher em flagrante.

VEJA MAIS

A casa onde o crime ocorreu estava completamente suja com o sangue da vítima. Após a chegada das autoridades, a mulher foi encaminhada para a delegacia, onde iria prestar mais esclarecimentos sobre o que teria motivado o crime. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e Científica para a realização dos procedimentos cabíveis de perícia no imóvel.

Segundo a polícia, ainda não se sabe com exatidão o que teria provocado o esfaqueamento que resultou na morte do homem. No entanto, vizinhos relataram que o casal brigava muito e que sempre ouviam gritos vindos do local em que a acusada e a vítima moravam juntos. Algumas testemunhas também contaram que a mulher era constantemente agredida pelo acusado e que a vizinhança já estaria prevendo que algo do tipo poderia ocorrer.