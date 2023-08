Dupla em bicicleta mata homem com tiros e facadas, em Belém

Um homem foi morto no início da tarde de sexta-feira, 4, após ser perseguido por dois homens que chegaram de bicicleta na passagem Motorizada, entre a travessa dos Apinagés e travessa dos Tupinambás, no bairro da Condor, em Belém. Inicialmente, o jovem assassinado foi identificado pelo prenome Gabriel. Ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo, além de também ter recebido diversos golpes de arma branca. A vítima não resistiu aos disparos e acabou morrendo no local, antes da chegada dos socorristas.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência que fica próxima ao local onde o crime ocorreu mostram que era por volta de 12h30 quando tudo ocorreu. A vítima, que estava sem camisa, andava pela passagem quando os executores chegaram. Ao perceber que estava em perigo, a vítima corre e é perseguida pelo suspeito de bicicleta, que está de boné e camisa branca. O outro acusado, que usa um chapéu azul e camisa preta, também aparece mais atrás, só que está a pé. O homem de bicicleta, que está com a arma de fogo, consegue alcançar e atingir a vítima.

Executores perseguindo o jovem antes do assassinato (Reprodução: Redes Sociais)

No momento em que o jovem é baleado e cai no chão, o suspeito continua atirando várias vezes. Depois que o homem de bicicleta se afasta, o comparsa se aproxima e retira de dentro da roupa uma arma branca, que aparenta ser um facão. Ele desfere cerca de sete golpes com o objeto que aparenta ser um facão na região da cabeça do jovem. Momentos depois, os dois suspeitos fogem em direções diferentes. A vítima ainda se mexe agonizando, mas, conforme testemunhas, o jovem acabou morrendo minutos após o ataque.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o homicídio do jovem. Pelas imagens das câmeras é possível ver que alguns moradores estavam na rua e presenciaram tudo. No entanto, o medo impede que a população acabe passando mais detalhes sobre o ocorrido para as autoridades. Alguns populares chegaram a relatar que a passagem onde o crime ocorreu é considerada área vermelha, devido a periculosidade e também por ser um local onde ocorre uma intensa comercialização de entorpecentes.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que foi acionada para analisar a cena do crime. Além disso, as cápsulas das munições da arma utilizada no crime foram recolhidas no local. Com base nas imagens do circuito que gravou o assassinato, policiais civis e militares iniciaram diligências para identificar os suspeitos do crime.