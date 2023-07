Ocupantes de carro preto matam dois jovens a tiros em Santa Bárbara

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira (26), por volta das 20h, no município de Santa Bárbara, na Grande Belém. As vítimas foram identificadas como Lucas Caldas da Silva, 15 anos, e Lucas Gabriel Bandeira da Silva, 18 anos. O crime ocorreu em frente a uma residência na rua Jacinto Gomes, entre as ruas Procópio Ramos e Maria Carvalho Braga, bairro Sede. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com informações policiais, os dois rapazes estavam na companhia de outras três pessoas, quando um carro de cor preta, cuja placa e modelo não foram identificados, passou e, de dentro do automóvel, os quatro ocupantes efetuaram os tiros na direção do grupo.

Ainda de acordo com a polícia, somente os dois jovens foram atingidos. Lucas Gabriel chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Lucas Caldas morreu ainda no local do crime.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorr​ência e isolaram a área, até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável pela análise e remoção do corpo. O crime atraiu dezenas de curiosos às proximidades do ocorrido.

O trabalho da Polícia Científica poderá ajudar a Polícia Civil a identificar e prender os autores do duplo homicídio. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).