Homem mata casal e motorista de ambulância que socorria as vítimas

Um homem matou três pessoas na tarde deste sábado (22), em São João do Ivaí, município da região norte do Paraná. O crime chocou a pequena cidade e as motivações do assassino permanecem desconhecidas.

De acordo com testemunhas, o assassino teria invadido uma casa e atirado contra um casal, fugindo logo em seguida. No entanto, após ver que as vítimas estavam sendo socorridas, o criminoso teria retornado e disparado contra o motorista da ambulância.

A Polícia Civil investiga o caso, e o autor dos disparos fugiu, sem ser identificado. A polícia ainda não sabe qual foi a motivação do crime.