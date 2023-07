Jovem que saiu recentemente da prisão é morto a tiros em Castanhal

Luciano Gomes Filho, de idade desconhecida, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (25) na travessa Minervina Afonso, bairro Bom Jesus, no município de Castanhal, nordeste paraense. De acordo com informações divulgadas pelo portal Correio do Norte, a vítima tinha saído recentemente do sistema penal e fazia uso do monitoramento eletrônico. Luciano havia sido preso e respondia pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil vai investigar a motivação e autoria do homicídio.

Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a chegar no local da ocorrência. Testemunhas relataram aos agentes que Luciano fazia uso de monitoramento eletrônico, mas o aparelho estaria apresentando problemas.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a​s informações iniciais repassadas à polícia, o jovem teria recebido uma ligação pedindo para que ele retornasse ao presídio para verificar o que estava acontecendo com o equipamento. O pedido não teria sido atendido.

No momento em que foi assassinado, Luciano estava sentado em frente à sua residência mexendo no celular. Dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros na direção da cabeça dele. O rapaz não resistiu e morreu ali mesmo.

A Polícia Científica do Pará (PCP) analisou e removeu o cadáver. O crime atraiu dezenas de curiosos.