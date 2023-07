Um carro de passeio caiu em um igarapé, na manhã deste domingo (23), localizado na rodovia PA 127, na agrovila Castelo Branco, em Castanhal, nordeste do Pará. Não há registros de vítimas.

Segundo relatos de testemunhas ao portal Correio do Norte, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e caiu nas marges do igarapé.