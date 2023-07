Rapaz está desaparecido há nove dias em Castanhal; família pede ajuda para encontrá-lo

Daniel Ribeiro Lima, de 26 anos, está desaparecido desde o dia 15 de julho. Ele é morador do município de Castanhal e, segundo a família, foi visto pela última vez no Conjunto Japiim, local onde as buscas estão concentradas neste domingo (23). Nas redes sociais, a tia do rapaz fez um apelo às autoridades do Pará para que ele seja encontrado.

Ainda conforme relatos da família, Daniel saiu de casa na tarde de sábado (15), com o violão e uma Bíblia em mãos, vestindo uma calça jeans preta (desbotada) e camisa verde, dizendo para a mãe, Nelci Ribeiro Lima, que iria visitar um pastor e pedir orações, pois não estava se sentindo bem.

Porém, diante da demora do filho em voltar para casa, Nelci foi procurar por ele. Daniel não estava mais na casa do pastor, ele teria ficado lá por pouco tempo e logo foi embora. Delegacias e hospitais de Castanhal chegaram a ser visitados pela mãe do rapaz no fim da tarde do mesmo dia, mas nenhuma notícia foi dada.

Daniel usa remédio controlado e, ainda conforme relatos da família, é esquizofrênico e tem autismo. Por volta das 00h30 do domingo passado, dia 16, Nelci informou às autoridades policiais, durante o registro do boletim de ocorrência, que teve a confirmação de que o filho estava no Conjunto Japiim.

Uma testemunha o viu no local, com machucados e caído ao lado de uma casa. Segundo ela, ele estava tentando uma crise psiquiátrica. A moradora do conjunto disse, também, que quando enxergou Daniel, dois homens estavam com ele, levaram seu violão e óculos antes de fugirem.

As buscas pelo rapaz estão envolvendo o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar, de acordo com Cleide Andrade, tia de Daniel. Nas redes sociais, ela reforçou o pedido de ajuda das autoridades para que ele seja encontrado o mais rápido possível e afirmou que a família está sendo vítima de fake news sobre o paradeiro dele.

“Nós estamos na mata, onde ele foi visto correndo para cá. O Daniel não foi encontrado, nós estamos aqui, com a ajuda dos Bombeiros, da Polícia Civil e Militar, mas ainda assim, eu quero reforçar o pedido de ajuda do governador, do prefeito, e de quem estiver me vendo. Não temos nenhuma notícia de que ele foi encontrado”, disse.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para os órgãos de busca e aguarda retorno.