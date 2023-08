Bandidos invadem casa e matam mulher a tiros na zona rural de Castanhal

Uma mulher, identificada como Adriele de Souza, foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (2), na agrovila 3 de Outubro, na zona rural de Castanhal, nordeste do Pará. Três homens teriam invadido a casa da vítima, onde ela dormia com o marido e a filha de três anos, e dispararam contra a mulher, que veio à óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 02h30. Segundo relatos do marido da vítima à equipe policial, ele também só não foi executado porque fugiu para uma área de mata próxima à residência. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança.

A PM isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Científica do Pará e da Polícia Civil, que realizaram a perícia e remoção do corpo.

A reportagem solicitou mais informações às polícias Civil e Militar sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.