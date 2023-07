Micro-ônibus e caminhão se chocam e acidente deixa dois mortos em Castanhal

Uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão deixou duas pessoas mortas, na madrugada desta sexta-feira (28), na BR-316, na altura do quilômetro 54, em Castanhal, município no nordeste paraense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram um idoso de 61 anos, que conduzia o micro-ônibus, e uma passageira, 26, que estava no mesmo veículo. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Elas não tiveram o estado de saúde divulgado até a última atualização desta matéria.

As autoridades não informaram o nome e quantidade das pessoas que estavam dentro de cada automóvel, além de detalhes do sinistro de trânsito. O Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar quem estava dentro do dentro do micro-ônibus.

Pelas imagens divulgadas pela PRF do acidente, é possível ver que este veículo teve a frente destruída após o impacto. Inclusive, com base em uma das fotos, dá para ver, o que parece ser a porta do caminhão grudada no micro-ônibus, o que dá dimensão da batida. O caso ocorreu por volta de 00h10.

Ainda segundo a PRF, o motorista que morreu foi parar debaixo das rodas do veículo que ele dirigia. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aos bombeiros. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.