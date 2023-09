Trio armado invade residência e faz família refém, em Santarém

Uma família foi feita refém por três homens armados, que invadiram a residência das vítimas e roubaram dinheiro e diversos bens. Conforme relatado pela Polícia Militar, o crime teria ocorrido durante a noite da última sexta-feira (8), no ramal do Mutunuy, no bairro Vigia, em Santarém.

Conforme as informações iniciais da PM, os agentes foram acionados pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) que teriam relatado que uma das vítimas que estava na residência ligou para a equipe relatando o ocorrido. O homem, que estava em estado de choque, teria contado que os criminosos eram muito agressivos e a todo momento ameaçavam as vítimas, dizendo saberem que havia dinheiro na residência.

O denunciante disse aos policiais que, por medo dos assaltantes fazerem algo com as pessoas que estavam na casa, acabou entregando uma quantia de cerca de R$ 15 mil e mais 25 gramas de ouro em joias. Logo após conseguirem todos os bens valiosos das vítimas, os acusados fugiram levando um carro modelo Onix, de cor branca. O veículo foi encontrado durante as buscas realizadas pela PM horas depois, já no ramal da Lagoa Azul, que fica na PA-370.

Segundo a Polícia Civil, diligências continuam sendo realizadas na zona rural de Santarém — na área composta por muitos matagais — para capturar os envolvidos. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso e aguarda resposta da PC.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.