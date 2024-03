Gerente de banco tem explosivos amarrados pelo corpo em tentativa de roubo no Pará

O gerente de uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), localizada em Conceição do Araguaia, no sudeste paraense, viveu momentos de terror nas mãos de criminosos, nesta-feira (8). O bancário teve explosivos amarrados em seu corpo durante uma tentativa de assalto à agência do tipo “sapatinho”.

Uma fonte da polícia local informou à reportagem de O Liberal que, apesar da violência empregada, o gerente não ficou ferido e foi liberado pelos bandidos. Dois suspeitos estão presos, um continua sendo procurado e nenhum valor foi levado da agência bancária.

As primeiras informações apuradas pela Associação dos Funcionários do Banpará (Afbepa), que se manifestou sobre o ocorrido, apontam que o gerente do banco foi abordado quando ainda estava em casa. Três criminosos chegaram e exigiram que ele fosse até a agência buscar uma alta quantia em dinheiro.

Ainda segundo a associação, testemunhas relataram que os assaltantes estipularam um prazo de duas horas para que o gerente trouxesse o montante em dinheiro. Os criminosos ainda teriam fornecido um celular para que o funcionário pudesse manter comunicação contínua com a quadrilha. O bancário chegou a dirigir-se à unidade, mas ao chegar lá, outro colega já estava abrindo as portas da agência.

Desconfiado, esse colega acionou as polícias Civil e Militar. Os agentes fizeram o cerco à agência. Além disso, uma equipe especializada em desativação de explosivos chegou ao local para neutralizar os artefatos que estavam no corpo do gerente geral. Devido à ação rápida, os militares já efetuaram a prisão de dois dos três indivíduos envolvidos nessa tentativa criminosa.

Por meio de um comunicado, a Associação dos Funcionários do Banpará informou que “diante desse trágico evento, a Afbepa continuará monitorando o desdobramento desse caso com o intuito de oferecer total apoio aos colaboradores, fornecendo suporte, orientação e, se necessário, acompanhamento psicológico”. “Apesar dos criminosos não terem conseguido levar o dinheiro, fica o trauma nos funcionários que sofreram fortes ameaças”, diz o comunicado enviado à imprensa.

O que é o crime de 'sapatinho'

Essa modalidade de assalto, conhecida como "sapatinho", envolve ameaças, intimidações e, por vezes, ações violentas, visando forçar a vítima a entregar uma quantia em dinheiro, muitas vezes em troca de sua segurança ou da segurança de seus entes queridos. Em algumas ocasiões, principalmente em regiões do interior do estado, o uso de explosivos passa a ser outra estratégia dos criminosos.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil, Militar e com o Banpará para checar mais detalhes. Ainda não houve retorno.