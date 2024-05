​Polícia Civil desarticula grupo criminoso em operação no Marajó

A Polícia Civil do Pará realizou a segunda fase da operação “Fora de Sintonia”, que resultou na desarticulação de uma perigosa associação criminosa na região do Marajó, na manhã desta sexta-feira (10). Sete indivíduos foram detidos e uma série de itens foram apreendidos na cidade de Soure.

O grupo detido era composto por quatro mulheres e três homens, todos eles suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas. Entre os objetos apreendidos estão uma quantia em dinheiro, balanças de precisão, celulares, veículos e uma arma de fogo.

As investigações que levaram à descoberta dessa associação criminosa tiveram início após uma prisão em flagrante ocorrida no ano de 2022, também na cidade de Soure. Na ocasião, durante a vistoria do celular do indivíduo detido, autoridades descobriram indícios de um esquema de comercialização de drogas.​

A partir dessa descoberta, os agentes empreenderam diligências que culminaram na primeira fase da operação “Fora de Sintonia”. Naquela ocasião, sete membros da facção criminosa foram presos. Agora, esta segunda fase da operação não apenas resultou na detenção de mais sete suspeitos, por tráfico e associação ao tráfico, como também levou à prisão em flagrante de dois homens que estavam comercializando entorpecentes.