‘Meninos do Agro’: operação prende 11 pessoas suspeitas de desviar cargas de grãos no Pará

Onze pessoas foram presas durante a operação “Meninos do Agro”, deflagrada pelas polícias Civil (PC) e Rodoviária Federal (PRF), em Itaituba, no sudoeste do Pará, na última semana. De acordo com as investigações, os envolvidos faziam parte de um grupo criminoso que desviava e adulterava cargas de grãos, causando um prejuízo estimado de R$ 2 milhões às transportadoras.

A ação policial, realizada na quinta-feira (22), foi executada por meio das Delegacias de Itaituba, Trairão, Placas e Rurópolis e contou com o apoio de 17 policiais rodoviários federais. Além das prisões, também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

Segundo informações da polícia, os investigados agiam por meio de um esquema de fraudes. Nele, a classificação dos grãos, especialmente de milho e soja, era alterada, fazendo com que fossem liberados para a venda. Funcionários de empresas de dentro do Porto de Miritituba permitiam a entrada desses grãos avariados após serem pagos indevidamente.

De acordo com as investigações, funcionários e ex-funcionários de uma empresa de transporte de grãos que opera na região, bem como motoristas de caminhões, faziam parte do esquema criminoso que, ao todo, movimentou cerca de R$ 2 milhões. No total, foram seis meses de investigações, para que os agentes fizessem a identificação dos envolvidos.