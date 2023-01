Polícia Civil apreende quase 15 quilos de entorpecentes no Marajó

A Polícia Civil do Pará apreendeu cerca de 15 quilos de entorpecentes em uma embarcação que estava atracada no trapiche de Breves, no Arquipélago do Marajó.

Uma mulher que estava na embarcação foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas e posse ilegal de armas. A apreensão ocorreu na noite de sábado (21) e as informações foram divulgadas, pela Polícia Civil, neste domingo (22).

A apreensão é resultado da primeira fase da "Operação Intercept", que investiga o tráfico de drogas nas rotas fluviais na região do Marajó, e do monitoramento de suspeitos, por meio da Superintendência Regional do Marajó Ocidental e Núcleo de Apoio à Inteligência de Breves, com apoio de delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e à Criança e ao Adolescente (Data).

Embarcação saiu de Manaus, capital do Amazonas, com destino a Belém

De acordo com as investigações conduzidas por policiais civis, a embarcação saiu de Manaus, capital do Amazonas, com destino a Belém. Todo o material apreendido será analisado, e os trabalhos prosseguirão com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos crimes e identificar outros envolvidos.

Em suas redes sociais, o governador Helder Barbalho parabenizou a Polícia Civil por, "mais uma vez, garantir a segurança da nossa população". Em menos de uma semana, essa foi a segunda grande apreensão de drogas em rios do Pará, resultantes do trabalho da Polícia Civil.

Na quarta-feira (18), durante a operação "Rio Amazonas", a Polícia Civil apreendeu cerca de 1,5 toneladas de drogas, avaliadas em quase R$ 35 milhões, escondidas sob uma carga de 12 toneladas de pirarucu dentro de uma embarcação. A ação policial ocorreu nas proximidades do município de Óbidos, no oeste do Estado. Três tripulantes do barco foram presos.