Polícia Civil prende foragido com arma de fogo e entorpecentes, em Ananindeua

Uma ação realizada pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), no bairro 40 Horas, em Ananindeua terminou com a prisão de um homem, na noite da última quarta-feira (4). Junto com o homem - não identificado - foi apreendida uma arma de fogo e grande quantidade de drogas.

Os policiais foram alertados pela população das adjacências da passagem Santa Luzia que um suspeito portava uma arma de fogo e coagia as pessoas que passavam. Um grupo foi avistado e percebendo a presença policial, fugiram. No entanto, um dos homens começou a atirar contra os militares e invadiu uma casa.

Segundo informações do site da Polícia Civil do Pará, na troca de tiros, o homem foi atingido e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova. Com ele a equipe da Rotam encontrou: um revólver, calibre 32, 63 papelotes de maconha, um tablete de maconha de 754 gramas, 418 papelotes de oxi, 360 papelotes de pasta base de cocaína. Além de uma sacola contendo barrilha, produto utilizado na produção de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na Seccional Urbana da Cidade Nova e foi constatado que o suspeito estava foragido do sistema penitenciário, com passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas.