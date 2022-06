Polícia apura suposto caso de feminicídio na Campina

O assassinato de mulher na noite de quarta-feira (22), por volta das 21h30, na rua Gaspar Vianna com a travessa Leão XIII, no bairro da Campina, pode estar relacionado a um crime de feminicídio. Essa versão circula na área onde foi praticado o homicídio, como constatou a reportagem integrada de O Liberal nesta quinta-feira (23), ainda que as pessoas na área evitem falar sobre o assunto.

A Polícia Militar obteve como primeiras informações sobre o assassinato que foi o companheiro da vítima que a matou com um golpe certeiro de faca nas costas. A vítima atuava como profissional do sexo na área onde funcionam várias casas noturnas, inclusive, também segundo informações colhidas na Gaspar Vianna, a vítima chegou a correr mesmo ferida, mas veio a falecer em frente a um desses estabelecimentos. Ainda na tarde desta quinta-feira, havia sangue no piso da via pública.

O companheiro da vítima encontra-se foragido. No entanto, a Polícia Militar faz diligências para ver se encontra o homem.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil atua no caso, que tem inquérito tramitando nessa unidade.