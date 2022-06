Dois homicídios são registrados na noite desta quarta, em Belém

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) informou que recebeu o acionamento para remoção de dois corpos em dois casos diferentes de homicídio, ocorridos na noite desta quarta-feira (22), em Belém. Ainda não há detalhes sobre os responsáveis pelos crimes.

Por volta das 21h35, o primeiro chamado de remoção foi para o assassinato de um homem não identificado, em ocorrência envolvendo arma de fogo, no Residencial Quinta dos Paricás, na Estrada do Maracacuera, bairro Águas Negras, no distrito de Icoaraci. Fotos e vídeos nas redes sociais mostram um aglomerado de moradores na área do crime.

No horário das 22h31, a PCEPA divulgou o segundo acionamento, para remoção do corpo de uma mulher, também não identificada, numa ocorrência envolvendo arma branca, na rua Gaspar Viana, próximo da travessa Leão XIII, no bairro da Campina.