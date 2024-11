Polícia apreende mais de 300 quilos de drogas em ação integrada em Rurópolis

Uma operação da Polícia Militar do Pará prendeu quatro pessoas e apreendeu grande quantidade de drogas em Rurópolis, na região oeste do Estado do Pará. Os órgãos de segurança localizaram 334 quilos de drogas, uma arma, munições e outros objetos usados por criminosos. A operação realizada na manhã de quinta-feira (07) contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Foi um serviço de inteligência da Polícia Militar e também do policiamento ostensivo, que conseguiu de forma integrada dar uma resposta à sociedade e também desarticular as organizações criminosas, através da descapitalização. O Estado do Pará já havia batido no final de outubro o recorde de apreensão de drogas de todos os anos, e 2024 já é o ano com maior apreensão de drogas na história do Pará. Com essa apreensão, a gente já começa a avançar para as 12 toneladas de drogas, que será certamente um feito histórico”, informou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Ação integrada

O Serviço de Inteligência da PM informou à PRF sobre a saída de um veículo suspeito do município de Santarém. O carro estava caracterizado como ambulância de hemodiálise. Os criminosos foram abordados na Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), em Rurópolis. Os agentes encontraram em um fundo falso do veículo com mais de 300 quilos de skunk (também denominada skank, uma variedade de maconha), uma pistola 9 milímetros, munições, balanças, celulares, relógios e dinheiro em espécie.

O comandante do Policiamento Regional X, em Rurópolis, o coronel da PM Pedro Paulo de Oliveira Coelho, ressaltou o êxito no combate ao tráfico. "A Polícia Militar tem intensificado o combate às drogas no sudoeste e oeste do Pará, onde conseguimos com um êxito aumentar o número de apreensões. Estamos, cada vez mais, aumentando a nossa capacidade para combater o tráfico de drogas”, destacou.

Durante o monitoramento da ação em Rurópolis, o Núcleo Regional de Inteligência de Santarém também conseguiu identificar estabelecimentos comerciais que serviam de ponto de apoio ao armazenamento da droga e distribuição para outros municípios. Nos locais, a polícia apreendeu tabletes com cerca de 90 kg de substâncias análogas ao crack e à maconha, uma carabina, munições e outros objetos. Duas pessoas foram presas e apresentadas na 16ª Seccional Urbana de Santarém.

“Foi mais um duro baque no crime organizado. O tráfico de drogas vem sendo altamente combatido através de ações do governo do Estado, como a criação da base Candiru, em Óbidos, além de diversas operações feitas pelos órgãos de segurança”, disse o coronel da PM Tarcísio Morais da Costa, comandante de Policiamento Regional I em Santarém.