Polícia apreende mais de 300 kg de entorpecentes dentro de embarcação em Abaetetuba

Mais de 300 quilos de entorpecentes foram apreendidos, nesta terça-feira (6), em uma embarcação no rio Guajará-Açu, próximo à vila de Beja, em Abaetetuba, nordeste paraense. A equipe do policiamento fluvial da Polícia Militar tomou conhecimento do fato após denúncia anônima. Ninguém foi preso.

Uma guarnição foi avisada que havia uma movimentação suspeita na embarcação “Pérola”. O barco foi abordado pela equipe da Companhia Independente de Policiamento Fluvial (Cipflu) para averiguações. Em meio a revista na sala de máquinas, os agentes encontraram o entorpecente com característica de cocaína, embalado a vácuo.

“A guarnição estava patrulhando próximo à ilha ​do Combu quando uma embarcação parou e repassou a informação sobre uma embarcação parada há mais de um dia, passando as características e o local. A equipe deslocou para averiguação e notou a embarcação atracada sem tripulação. Foi quando os agentes encontraram a droga escondida em uma porta falsa. Essa apreensão é uma resposta à denúncia do ribeirinho como também para a população que confia no nosso trabalho. A participação da população é fundamental para o êxito das nossas operações”, destacou o comandante do Cipflu, 1º Tenente PM Luis Paulo.

Durante a fiscalização, ainda foram apreendidos um motor bomba, duas bombas de água, dois refrigeradores horizontais, um fogão, um gerador de energia a diesel, três botijões de gás e uma churrasqueira inox. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Fluvial, no bairro de Val de Cans, em Belém, para procedimentos legais.