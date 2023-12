Casal é preso suspeito de tráfico de entorpecentes, em Bragança

Um casal foi preso na madrugada deste sábado (30) suspeito de tráfico de drogas no bairro do Riozinho, no município de Bragança, nordeste paraense. Conforme o relato das autoridades policiais, a autuação do homem e da mulher ocorreu durante diligências de militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM).

A prisão da mulher ocorreu durante patrulhamento ostensivo na Ponte do Cereja, onde a guarnição avistou a suspeita e realizou a abordagem à ela. Segundo os PMs, a mulher estava em posse de 17 pedras de material similar ao oxi e outras 18 porções de substância semelhante à maconha.

Na ocorrência, a equipe foi informada de que um homem estaria comercializando entorpecentes em uma residência. Para averiguar a procedência das informações, os militares se deslocaram até o local indicado, onde encontraram um indivíduo com as mesmas características relatadas na denúncia e realizaram a abordagem pessoal. Ao realizar buscas pela casa do suspeito, foram encontradas 16 porções de material que aparentava ser maconha e mais 350 gramas prensadas da mesma substância, em um colchão. Além disso, havia outras 33 gramas de substância semelhante ao oxi e uma quantia de R$155,00 em dinheiro no mesmo local.

Após as autuações, a dupla de suspeitos foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Bragança, para a realização dos procedimentos cabíveis.