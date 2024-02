PM prende mulher com mais de 15 kg de entorpecentes em Juruti, no Pará

Militares da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), prenderam uma mulher com mais de 15 kg de drogas, no município de Juruti, no Baixo Amazonas.

A prisão ocorreu, na noite de sexta-feira (2), durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes, realizada no Porto Municipal de Juruti. Os policiais informaram que realizavam o procedimento padrão de abordagem aos passageiros de uma embarcação. E, ao ser verificado o porão de bagagens, eles localizaram duas malas.

Elas continham 7,495 kg de substância análoga ao oxi, e 7,790 kg de substância similar ao skank (também conhecida como skunk, uma droga mais potente que a maconha), totalizando 15,285 kg.

Ainda segundo a guarnição da 28ª CIPM, a proprietária da bagagem foi identificada e presa em flagrante. E, juntamente com os entorpecentes apreendidos, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município para a formalização das medidas legais. A mulher ficou à disposição da Justiça.