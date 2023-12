PM apreende mais de 15 quilos da 'supermaconha' dentro de rebocador em Juruti

A Polícia Militar apreendeu mais de 15 quilos de skunk, entorpecente conhecido como a “supermaconha”, dentro de um rebocador, nesta sexta-feira (22), em Juruti, município localizado no oeste do Pará. A embarcação onde a droga estava guardada era de Manaus, no Amazonas, e tinha Itaituba como destino, segundo as autoridades.

Inicialmente, militares da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (28ª CIPM) abordaram o veículo aquático no Rio Amazonas. Durante buscas no interior do rebocador, os agentes encontraram uma sacola com três quilos de skunk. No porão, a PM localizou uma caixa térmica contendo 12,680 kg da mesma droga. A PM apreendeu 15,680 quilos da "supermaconha" ao todo.

Por conta disso, o comandante da embarcação e mais cinco tripulantes foram conduzidos e apresentados, junto com o entorpecente, na delegacia da cidade. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.