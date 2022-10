Polícia apreende 90 quilos de carne sem procedência no Marajó

Noventa quilos de carne que seriam comercializados de maneira irregular foram apreendidos na última segunda-feira, 3, por equipes das polícias Civil e Militar, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. O flagrante do material foi feito na casa de Jefferson Miranda Barbosa, conhecido como 'Babão', no bairro Aeroporto.

De acordo com o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, assim que os policiais chegaram na residência, Babão teria fugido e deixado para trás um isopor com 80 quilos da carne sem procedência e sem inspeção sanitária.

VEJA MAIS

A casa do suspeito foi aberta pelo próprio pai, que não teve a identidade revelada. No local, a polícia fez a apreensão. Segundo a polícia, lém do risco sanitário, a carne seria oriunda de animais furtados em fazendas da região, conforme afirma a Polícia Civil em nota:

"A Polícia Civil informa que, através da delegacia de Cachoeira do Arari, apreendeu 90 quilos de carne roubada decorrente de furto de gado. O suspeito do crime já foi identificado e diligências estão sendo realizadas para localizá-lo. A carne apreendida foi encaminhada para incineração conforme orientação do laudo da vigilância sanitária".

Quaisquer informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar"