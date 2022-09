No Pará, segunda maior apreensão de munições do ano é feita na Br-163, em Santarém

Na noite da última segunda-feira, 26, um homem foi preso ao transportar ilegalmente munições de armas de fogo, na comunidade de São José, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito, Josimar Ferreira Amaral, estava em um veículo, no KM 987 da BR-163. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esta é a segunda maior apreensão do tipo na região feita este ano.

Segundo a PRF, o homem carregava uma grande quantidade de munições de calibres diversos, sem qualquer comprovação de legalidade e sem autorização de transporte.

Ao total, foram apreendidas 1.820 munições de calibres variados, cartuchos metálicos vazios, espoletas e esferas de chumbo, além de R$ 340,00 em espécie. Em detalhes, o material apreendido foi: quatro caixas de munição calibre 12; 15 de calibre 26; duas de calibre 16; 19 de calibre 35; 22 caixas de 36; cinco cartelas calibre 380; 10 cartelas calibre 32; cinco cartelas calibre 38 e seis calibre 20.

Durante a abordagem, Josimar Ferreira Amaral disse que era a segunda vez que trazia munição para Santarém, sendo que a primeira viagem ocorreu há cerca de 60 dias, seguindo o trajeto de Rurópolis até Santarém. O motorista receberia a R$ 1000,00 por cada viagem.

De acordo com a PRF, a prática também caracteriza o crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento). O suspeito foi conduzido e apresentado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos legais, juntamente com o material apreendido.

A Polícia Civil, em nota, confirmou que Josimar foi apresentado à Seccional Urbana de Santarém pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo e acrescentou: "diligências estão sendo realizadas para identificar a origem do armamento apreendido".

Primeira maior apreensão na região

A apreensão realizada ontem, 26, é considerada pela PRF a segunda grande apreensão de munição na região da BR-163/BR-230, só estre ano. A primeira ocorreu em março, quando a Polícia Militar prendeu um homem que transportava 51 mil munições de forma ilegal, na rodovia Transamazônica (BR-230).

Erivelton Costa de Souza foi preso, em Santarém, no dia 29 de abril por policiais civis de Medicilândia, suspeito de transportar 51 mil munições de vários calibres, sem nota fiscal, em veículo que trafegava no trecho entre Marabá e Itaituba, da rodovia Transamazônica (Br-230).