Polícia procura por casal que baleou jovem em cima de ponte em Parauapebas

​Foi identificado como Miqueias Araújo de Sousa, de 24 anos, o jovem alvejado a tiros no início da tarde desta quarta-feira (6), em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima atravessava a pé a ponte, quando foi alvejada por um casal, que estava em uma motocicleta. Os suspeitos fugiram e estão sendo procurados pela polícia. As informações são do Native News Carajás.

Miqueias foi atingido com cinco tiros na região da cabeça. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Em seguida, precisou ser transferido para o Hospital Geral (HGP). Ele passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é grave.

De acordo com testemunhas, o jovem estava atravessando a ponte, quando um homem e uma mulher em uma motocicleta, modelo Honda Biz, de cor vermelha​​, se aproximaram e efetuaram os disparos. O casal fugiu em seguida.

Segundo a polícia, Miqueias já foi preso acusado de vários crimes, como assalto. A prisão mais recente dele foi registrada em 24 de maio deste ano, depois de ter sido apontado como o autor de vários assaltos no bairro Amazônia, em Parauapebas.

A equipe da Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas iniciou as investigações e está analisando imagens de câmeras de segurança da área, para tentar identificar o casal suspeito do crime.