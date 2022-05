Motociclista morre em grave acidente no sudeste paraense

​Aldenir Oliveira Silva morreu, após sofrer um grave acidente de trânsito no quilômetro 21 da estrada Paulo Fonteles, em Parauapebas, no sudeste do Pará. As informações são do site Pebinha de Açúcar. A vítima estaria trafegando em uma motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, sentido Salobo, quando um outro motociclista teria feito uma ultrapassagem em faixa contínua dupla e colidiu contra Aldenir.

Com a batida, ele foi arremessado para o outro lado da via, momento em que teria colidido contra um ônibus de uma empresa que retornava da área do Salobo. Após o fato, o motorista do ônibus teria descido e acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, Aldenir morreu na hora. O outro motociclista, que se identificou no local do acidente apenas como Rodrigo, foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

O corpo de Aldenir Oliveira foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), enquanto os veículos foram encaminhados para o pátio do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (DMTT).​​