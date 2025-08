PM recupera moto com registro de roubo em Castanhal

Uma motocicleta com registro de furto e roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (4), por volta das 13h, na rua Dr. Lauro Sodré, bairro Santa Lídia, durante patrulhamento realizado por uma guarnição do 5º Batalhão da PM, vinculado ao Comando de Policiamento Regional III (CPR III), no município de Castanhal, no nordeste paraense.

A equipe policial foi informada por um morador, que preferiu não se identificar, sobre a presença de uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta e placa OFK 8575, que estaria abandonada há cerca de cinco dias nas proximidades do açougue conhecido como Arrudão.

Após averiguação no local, os policiais consultaram a placa e confirmaram que o veículo possuía registro de furto e roubo.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência. Nenhum suspeito foi identificado ou detido até o momento.