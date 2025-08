Homem é executado a tiros dentro da casa do sogro em Itupiranga

Um homicídio ocorrido na noite de domingo (3), por volta das 22h30, chocou os moradores da rua do Aeroporto, no bairro Piscinão, em Itupiranga, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Eduardo Junior Andrade de Amorim, foi morta a tiros dentro da casa do sogro, onde estava hospedado.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, dois homens encapuzados e armados invadiram o imóvel e executaram Eduardo Junior com diversos disparos. O sogro da vítima relatou à polícia que os criminosos alegaram estar cometendo um assalto antes de entrarem na residência.

Eduardo já havia sofrido uma tentativa de homicídio dias antes, em 24 de julho. Na ocasião, dois suspeitos em uma motocicleta Honda POP branca dispararam contra ele na entrada do bairro Cidade Nova. Um dos tiros atingiu sua boca, mas ele conseguiu fugir e se esconder em uma área de matagal. Ferido, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico até se recuperar.

Familiares informaram à Polícia Militar que Eduardo fazia uso de entorpecentes e possuía envolvimento com o tráfico de drogas, o que pode ter motivado os crimes contra ele.

Após o assassinato, a Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil, que iniciou os procedimentos de investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso, mas diligências seguem em andamento.

A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e remover o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, para exames de necropsia.