Empresário é vítima de tentativa de homicídio em Marabá

Um empresário foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (4), no núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas à polícia, o homem foi atacado com diversos golpes de faca por um suspeito ainda não identificado, que fugiu logo após o crime.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade hospitalar da cidade. Até o início da noite, o estado de saúde do empresário ainda não havia sido divulgado, segundo informou o site Correio de Carajás. A identidade da vítima também não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostram o empresário caído e ensanguentado no terraço de um imóvel, ao lado de uma grande poça de sangue. Em outro vídeo, é possível ver o momento da chegada do Samu, com os socorristas avaliando o estado da vítima.

Segundo a imprensa de Marabá, o homem já esteve envolvido em episódios de violência. Em maio de 2021, ele foi preso em Belém após ameaçar clientes com um facão em um restaurante de um shopping na avenida Visconde de Souza Franco. Vestido com roupas que lembravam as de um “sheik”, ele foi detido por equipes da Polícia Militar e conduzido à delegacia.

Ajude a polícia

Informações que possam colaborar com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia (181), com ligação gratuita. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização pelo WhatsApp da atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181.