Dois irmãos são assassinados a tiros em Marabá, no Pará

Os irmãos Wesley Feitosa Fernandes, 24 anos, e Kelvi Araújo Feitosa, 20 anos, foram assassinados a tiros nas primeiras horas desta segunda-feira (31), no município de Marabá, sudeste do Pará. Wesley foi morto na Orla Sebastião Miranda (Marabá Pioneira), por volta de 01h30, baleado com pelo menos três tiros. O segundo morreu após sair em busca de vingança pela morte do irmão. Ele também foi atingido por três disparos, no bairro Francisco Coelho. Ainda não há informações sobre a autoria dos crimes. As informações foram divulgadas pelo Correio de Carajás.

Após ser baleado, Wesley foi socorrido por populares e levado até o Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 03h10. Conforme informado pela polícia, o jovem estava bebendo em um ponto da Orla quando foi atingido pelos tiros.

Diante da notícia da morte do irmão, Kelvi buscou vingança com as próprias mãos. Foi durante essa jornada que ele também foi baleado com três disparos na Travessa São Miguel, bairro Francisco Coelho (Cabelo Seco), na Marabá Pioneira. Ele morreu no local.

Ao ser acionada para atender a ocorrência do segundo assassinato, a Polícia Militar recebeu informações de que tiros foram ouvidos na região do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Cabelo Seco, e ao chegar lá preservou a cena até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal. Há suspeita de que os crimes foram motivados por briga de facções daquele núcleo.