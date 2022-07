PM recebe novos armamentos em Belém

A Polícia Militar do Pará recebeu na manhã desta quinta-feira, 7, novas armas e munições para uso da corporação. A carga, com mil pistolas .40 e 18 fuzis, chegou por volta das 12h45, no Aeroporto Internacional de Belém. Todo armamento foi escoltado e apresentado anexo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da PM. A carga, vinda da Itália, foi recebida pelo comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

Dilson Júnior explicou que as armas recebidas, nesta quinta-feira, fazem parte de um universo de 6.810 armamentos adquiridos de uma empresa italiana. A expectativa é de que, até o final do ano, todas as armas sejam entregues, desejou o coronel.

Matéria em atualização.