Polícia

PM recaptura irmãos que serraram cela e escaparam de delegacia no Marajó

Os dois homens estavam na condição de foragidos desde o dia 19 de dezembro do ano passado, data em que conseguiram escapar da Delegacia de Muaná

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os policiais militares com os suspeitos recapturados. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Alan Max Barbosa Tavares e o irmão dele, Augusto Barbosa Tavares, foram recapturados pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (12/2) em Muaná, no Marajó. De acordo com a PM, a dupla fugiu da delegacia do município no dia 19 de dezembro do ano passado, após serrarem as grades da cela onde estavam custodiados.

Por volta de 13h30 de quinta (12/2), os militares foram informados de que Alan e Augusto estariam escondidos em uma localidade chamada Manauaçú, que fica a cerca de 10 minutos de voadeira da sede de Muaná.

Os dois irmãos foram localizados em uma área de mangue distante a um quilômetro da casa onde eles estariam. Com a dupla, os policiais encontraram um celular e o motor de uma embarcação. Todo o material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

 

